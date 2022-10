Bari-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per l'anticipo dell'undicesima giornata.

Redazione ITASportPress

Bari-Ternana si giocherà questa sera, venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20:30 per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Grande attesa per quello che sarà di fatto un big match al San Nicola col pubblico delle grandi occasioni.

Bari-Ternana, le ultime — Il Bari di Mignani è reduce dal doppio k.o. in campionato contro Ascoli e Frosinone ma vanta , comunque, 18 punti in classifica a -3 dalla vetta occupata proprio dai Ciociari. Gli ospiti della Ternana, guidati da Lucarelli, hanno, invece, 19 lunghezze in graduatoria e arrivano dalla sconfitta interna subita per mano del Genoa.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita Bari-Ternana, come detto, si giocherà oggi, venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20:30 per l'anticipo dell'11^ giornata di Serie B. La sfida del campionato cadetto si potrà vedere in diretta tv e streaming con le emittenti DAZN, Sky ed Helbiz Live.

Il match dello stadio San Nicola sarà trasmesso in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Vi sarà modo di vedere la partita di Serie B tra le due squadre anche in diretta anche sulla piattaforma NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Botta, Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Sorensen, Corrado; Palumbo, Di Tacchio; Partipilo, Falletti, Cassata; Favilli. All. Lucarelli (squalificato).