Benevento-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la sfida di campionato di Serie B.

Il Benevento ha 23 punti in classifica (5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Cosenza. Il Genoa , invece, è terzo con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima contro il Venezia per 1-0 al Ferraris.

Il match Benevento-Genoa , valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv con DAZN e Sky. Per la precisione su Sky, la gara sarà visibile al canale Sky Sport 251 (satellite).

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Con DAZN, invece, sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.