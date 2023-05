Brescia, s’infiamma la Curva Nord: i tifosi lombardi attaccano Cellino

Per il Brescia è giunto un momento delicatissimo, in occasione della sfida di ritorno del playout di Serie B contro il Cosenza. Dopo il match perso in casa dei Bruzi col punteggio finale di 1-0, l’obiettivo è vincere guadagnando così la salvezza. Tale pièce sportiva avrà luogo allo stadio Mario Rigamonti domani. Oltre all’attesa per la possibile rivalsa sull’undici allenato del mister William Viali, a finire nell’occhio del ciclone è proprio l’operato del patron biancazzurro Massimo Cellino. Quest’ultimo è stato aspramente criticato dagli ultras lombardi della Curva Nord, anche con degli striscioni: "Cellino Serie B o Serie C l'importante è che tu non ci sia”, ma anche “Cellino, per cortesia fai le valigie e vattene via". Per scoprire se dopo le bagarres innescate dai propri tifosi, le Rondinelle riusciranno ad eclissare il risultato della partita d’andata, non resta altro che attendere il fischio d’inizio delle 20:30. C'è grande attesa e domani allo stadio Rigamonti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.