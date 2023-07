Buffon, ancora un no all’Arabia: sempre più probabile l’addio al calcio

Il portiere non andrà a giocare in Arabia Saudita. Ha detto di no al club che era pronto a riempirlo d'oro, ora pensa all'addio al calcio

Idee ancora poco chiare per il portiere, ma tutto sembra virare in una direzione. Gianluigi Buffon ha preso in seria considerazione l'idea di lasciare il calcio giocato. Secondo quanto riportato da SkySport, l'esperto portiere ha rifiutato la ricca offerta da parte dell'Arabia Saudita e continua a riflettere sul futuro. Nei giorni scorsi parlavamo di una decisione che sarebbe arrivata solo al ritorno dalle vacanze, ma ad oggi pare solo una la strada da percorrere per il 45enne campione del mondo in Germania nel 2006. Quella di appendere i guantoni al chiodo. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.