Buffon, offerta super dall’Arabia Saudita ma il portiere pensa al ritiro

Quale futuro per Gianluigi Buffon? Il portiere del Parma, ex Juventus, ha concluso un'altra stagione e ha un contratto che lo lega ai ducali per ancora un anno. Ma forse volontà di Gigi non è quella di continuare in Serie B. Nuovi orizzonti per l'esperto estremo difensore. Prospettive che dirigerebbero il 45enne originario di Carrara direttamente in Arabia Saudita, dove da un club non ancora noto è arrivata un'offerta da 30 milioni di euro l'anno. Possibilità che, però, sembra destinata a rimanere una semplice voce di mercato. Perché Buffon non ci starebbe nemmeno pensando, non la starebbe prendendo nemmeno in considerazione, con l'unico dubbio che gli passa per la testa che è quello di lasciare il calcio.