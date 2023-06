Cagliari, Ranieri: “Un rischio venire qui ma alla fine scelta di cuore ha premiato”

Il Cagliari è andato in Serie A e il merito è sicuramente del tecnico Claudio Ranieri che dal suo arrivo ha trasformato la squadra. Il mister ai microfoni di Dazn ha commentato la promozione e la vittoria di Bari: "Questa partita è stata complicata ma alla fine siamo riusciti a vincerla. Sono felice perchè per me Cagliari è tutto. Qui 33 anni fa sono diventato allenatore e questa società mi ha permesso di girare l'Europa, sarò sempre grato a questa terra e a questo popolo. Avevo paura di tornare, di sporcare il bel ricordo. Poi mi ha colpito una frase di Gigi Riva ed è scattato qualcosa in più nella mia mente, sarebbe stato egoistico non accettare la proposta del Cagliari che attraversava un momento di difficoltà. Dopo ogni sconfitta avevo male al cuore, era una ferita profonda. Il mio sentimento per questa maglia è autentico, ricordo quando vinsi la Premier League e rivolsi immediatamente un pensiero ai colori rossoblu. Sarò sempre grato a chi mi ha riportato in Sardegna. E voglio rivolgere un pensiero ai nostri tifosi, al nostro popolo e alla nostra gente. Essere andati in Serie A è una cosa bellissima sono contento di quello che la squadra ha fatto. Nel match in casa siamo stati troppo precipitosi ma oggi i ragazzi hanno mostrato il loro valore vincendo una partita difficile. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare in ampiezza e crossare dalla fasce ma per lunghi tratti non l'abbiamo fatto poi alla fine ci siamo costruiti così il gol della vittoria".