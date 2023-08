Catania, Curado ha lasciato Perugia in lacrime e Baldini ha detto che…

Il Catania è la nuova squadra di Curado che ha lasciato con dispiacere Perugia risolvendo il suo contratto. Ieri il tecnico umbro Francesco Baldini, dopo l'amichevole col Foligno ha parlato anche di mercato e di Curado: "Sono convinto che il primo giorno che ci siamo trovati molti dei ragazzi avevano il dubbio di rimanere. Secondo me in qualcuno qualcosa è cambiato. Detto questo, lavoriamo 24 ore su 24 con Giugliarelli e sappiamo che, qualche giocatore che ha richieste, potrebbe andare via. Curado quando ci ha salutato aveva quasi le lacrime agli occhi. Questo vuol dire che siamo riusciti nell’intento di far capire ai giocatori che nonostante tutto si poteva ragionare sul rimanere, poi se uno ha richieste importanti è normale che le valuti", le parole riprese da Calciogrifo.it.