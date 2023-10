Catanzaro, Ambrosino: “Tanta emozione per l’esordio, darò il massimo”

L'attaccante è al settimo cielo per il rientro in campo e promette ai tifosi: "Dopo la sosta dovrei tornare ad essere al 100%, mi aspetto di fare molto bene"

Tornato in campo dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi, Giuseppe Ambrosino ha parlato dell'esordio con . L'attaccante ha fatto la sua prima apparizione nella recente gara contro la Sampdoria, dove è subentrato a Brignola al 78' di gioco. "Ero molto emozionato, non vedevo l’ora di entrare in campo dopo quasi due mesi fuori per infortunio. Lo stadio e i tifosi mi hanno lasciato senza parole" ha dichiarato in conferenza.