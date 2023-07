Catanzaro, cinque gli esuberi che dovranno essere ceduti presto

Sono tante le squadre di Serie B con diversi esuberi. Tra queste c'è anche la matricola Catanzaro che sta operando in entrata ma ha certamente un compito arduo di dover cedere ben cinque calciatori che non rientrato nel progetto tecnico della società calabrese. Il d.s. Giuseppe Magalini deve trovare una squadra a Welbeck, Bombagi, Tentardini, Fazio e Gatti. I cinque non saranno considerati anche come rincalzi della squadra del tecnico delle Aquile Vivarini.