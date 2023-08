Catanzaro, sondati due nomi per rinforzare la difesa

Priorità intervenire in difesa per il Catanzaro, che ha già messo nel mirino due possibili opportunità dal mercato

Il calciomercato del Catanzaro prosegue su un'unica linea, quella volta al rinforzo della difesa. Con un Przemysław Szyminski ancora indeciso riguardo il futuro - vuole tornare in Polonia ma non è convinto di lasciare l'Italia - è necessario intervenire sul mercato per tutelare e salvaguardare il reparto arretrato. I nomi presi in considerazione sono due. Il più importante è quello di Massimiliano Mangraviti, su cui il club giallorosso punta forte perché porterebbe una buona dose d'esperienza sia di Serie B che di C. Il classe '98 ha un contratto in scadenza con il Brescia e potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità di mercato.