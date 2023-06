Catanzaro, Vivarini: “In B gruppo da ringiovanire, ma spero c’è la giocheremo”

Archiviata la grande stagione, è ora il momento di pensare alla prossima annata in Serie B. Ed è su questo tasto che preme Vincenzo Vivarini , al corrente del fatto che il Catanzaro dovrà ora confrontarsi con realtà ancora più competitive. Per cui servirà un leggero ritocco alla rosa dal mercato: "Nelle ultime settimane il ds ha visionato tanti giocatori, anche se a dire la verità vorrei toccare il meno possibile la rosa". E sui possibili acquisti: "A mio parere il gruppo va ringiovanito, magari inserendo giusto qualche under di prospettiva e uno o due pezzi di spessore caratteriale e fisico".

Ma non è tutto. Il tecnico del Catanzaro non va in Serie B per giocarne il campionato, ma per competere giornata dopo giornata. Vincenzo Vivarini punta in alto e spera che la squadra sia in grado di seguirlo: "Mi auguro di affrontare un campionato di Serie B sopra le righe, quindi di avere una rosa con ottime potenzialità per giocarsi il campionato - ha dichiarato l'allenatore ai microfoni di Rete8 -. Sarà necessario giocarsi ogni partita alla pari con le avversarie".