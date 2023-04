Cittadella-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili scelte per la sfida di Serie B, con fischio d'inizio programmato per le ore 15:00 al Tombolato

Cittadella e Parma si sfidano oggi, lunedì 10 aprile alle 15:00, per il 32esimo turno di campionato. La sfida vede gli ospiti agguerriti alla ricerca di punti, fondamentali per il raggiungimento dei playoff.

Cittadella-Parma, le ultime

Non ha nulla ne perdere ne da vincere il Cittadella, che giocherà quindi con onore. Per l'occasione, dunque, la squadra di Gorini dovrebbe schierarsi con l'ormai consolidato 4-3-1-2. In difesa dovrebbero agire Salvi, Del Fabro, Perticone e Giraudo, mentre a centrocampo spazio al trio Mastrantonio, Branca, Vita. In attacco dovrebbe esser confermato Crociata da trequartista, pronto ad innescare le due punte Maistrello e Antonucci.