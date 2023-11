Como, Fabregas sarà il nuovo allenatore: esordio in panchina per lo spagnolo

NUOVA ESPERIENZA - Per Fabregas si tratta della prima esperienza alla guida di un club in serie cadetta. Nelle scorse settimane, l'ex Arsenal, ancora sulla panchina della Primavera, aveva commentato così i possibili contatti su un futuro in prima squadra: "Sta andando bene e i ragazzi stanno provando a fare quello che gli chiediamo. Sono contento e andiamo avanti così. A loro dico sempre che la cosa importante è la mentalità con la quale si gioca. Anche per me il primo giorno è stato ricco di emozioni. Il livello del club si sta alzando e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Tutti devono fare del loro meglio, consapevoli che ci può essere sempre un altro ragazzo che può prenderti il posto. Sognando, sempre, di arrivare fra i Pro."