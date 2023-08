Consiglio di Stato, Reggina niente Serie B fa festa il Brescia

E' arrivata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso della Reggina per l'esclusione dalla Serie B. Questo il verdetto: rigettato il ricorso del club amaranto che dunque dovrà ripartire dai dilettanti. Fa festa il Brescia che prende il posto della Reggina. I biancazzurri ritrovano la loro «casa» calcistica (64 campionati, record italiano) dopo la conferma dell’esclusione dei calabresi, già bocciati dalla giustizia sportiva (Covisoc, Federcalcio, Collegio di garanzia del Coni) e dal 1° grado della giustizia ordinaria (Tar del Lazio). In Serie C invece sarà la Casertana a essere inserita nel Girone C. La Reggina dunque ripartirà dai dilettanti e adesso il Comune si attiverà per chiedere l’iscrizione in sovrannumero di una nuova società al campionato di Serie D. I tempi sono particolarmente stretti.