Cosenza, per la panchina c’è Fabio Caserta

Il futuro del Cosenza è ancora tutto da decifrare ma, tassello dopo tassello, il club lo sta costruendo. A partire dal direttore sportivo, Roberto Gemmi, rinnovato proprio nei giorni scorsi. Il nuovo allenatore è Fabio Caserta. Il tecnico ex Benevento è in pole sia perché non vincolato da alcun contratto, ma anche perché in cadetteria ha già dimostrato di saperci fare. Ma occhio anche alle alternative visto che manca l'ufficializzazione. Si perché nel caso le trattative con Fabio Caserta non dovessero andare in porto, possibilità alquanto remota, il Cosenza avrebbe già individuato due nomi che potrebbero fare al caso proprio. Uno è Fabio Liverani, ex Cagliari prima dell'arrivo di Ranieri, l'altro è Alfredo Aglietti che parte leggermente più indietro. In ogni caso quelli appena citati sarebbero nomi particolarmente caldi, visto anche la possibilità di ingaggio immediato.