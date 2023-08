Cremonese-Bari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio in programma per le ore 20:30 di oggi, sabato 26 agosto. La Cremonese ospita il Bari allo Zini per la seconda di campionato

Redazione ITASportPress

La Cremonese ospita il Bari allo Stadio Giovanni Zini per la seconda giornata di Serie B. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20:30 di oggi, sabato 26 agosto, e vedrà una sfida molto interessante tra quelle che sono due contendenti per il titolo.

Cremonese-Bari, le ultime — I padroni di casa scenderanno in campo carichi di ambizioni, anche grazie al pareggio (0-0) rimediato all'esordio contro il Catanzaro. Per la sfida contro i galletti dovrebbe esser confermato lo stesso undici: quartetto difensivo formato da Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili e Quagliata, a centrocampo Bertolacci, Abrego, Collocolo con Zanimacchia, Vasquez e Afena-Gyan in attacco.