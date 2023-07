Cremonese, è Francesco Dini il nuovo presidente

Cambio al vertice societario alla Cremonese. Questa la nota del club grigiorosso: Cremonese comunica che nella giornata odierna si è svolta l’Assemblea e successivamente il Consiglio di Amministrazione della Società nel quale è stato nominato il dottor Francesco Dini nuovo Presidente della società grigiorossa . Nato a Milano nel 1965, il dottor Dini ha maturato un’esperienza trentennale nel mondo delle Relazioni Istituzionali e della Comunicazione: una lunga carriera professionale che lo ha visto anche far parte del board di alcune prestigiose realtà aziendali italiane. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro della Proprietà e della Società. Nel corso dello stesso Consiglio di Amministrazione è stato nominato vice Presidente di U.S. Cremonese il dott. Maurizio Calcinoni e Amministratore Delegato il dott. Uberto Ventura.

Sono stati inoltre confermati i consiglieri dott. Maurizio Ferraroni con delega al settore giovanile, il dott. Costantino Vaia con delega al marketing, l’avvocato Giovanni Benedini, il Signor Giuseppe Carletti e l’avvocato Roberto Zanchi. U.S. Cremonese ringrazia sentitamente il dottor Paolo Rossi, che dopo 6 stagioni lascia l’incarico di Presidente del club grigiorosso: ruolo da lui svolto in ogni momento con grande professionalità e consolidata competenza. Francesco Dini, unitamente all’intero consiglio di amministrazione, ringrazia Il Presidente Cavalier Giovanni Arvedi per l’attestazione di fiducia ricevuta, assicurando fin d’ora la massima diligenza nello svolgimento dell’incarico.