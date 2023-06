Cremonese, per Dessers interesse dalla Scozia ma trattativa in stand-by

Cyriel Dessers potrebbe dire addio all'Italia già quest'estate per volare in Scozia. L'attaccante autore di sei reti in 26 presenze nella scorsa Serie A, è entrato nel mirino del Glasgow Rangers da diverse settimane, con il club che avrebbe già aperto i contatti e provato un accordo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, gli scozzesi sarebbero particolarmente interessati alla trattativa ma solo in caso di prestito con diritto di riscatto. Per la Cremonese, invece, non è una priorità quella di liberarsi del belga e a Cremona sarebbero pronti a farlo solo in caso di cessione a titolo definitivo. Insomma una situazione di stallo che non promette granché bene. O una delle due squadre mollerà la presa e verrà incontro all'altra, o la trattativa potrebbe definirsi conclusa anticipatamente.