Cremonese, risolto consensualmente il contratto con Alvini

Con un comunicato, la Cremonese ha annunciato che si separa in via definitiva dall'allenatore Massimiliano Alvini. Si tratta di una risoluzione consensuale del contratto, ipotesi già chiacchierata nelle scorse settimane, che di fatto libera il tecnico dall'incarico. Questo il messaggio del club: "U.S. Cremonese annuncia di aver raggiunto l'accordo con il tecnico Massimiliano Alvini per la risoluzione consensuale del contratto. Si ringrazia Alvini per il lavoro svolto e gli si augurano le migliori fortune professionali". Il tecnico era già stato esonerato lo scorso 14 gennaio, ma avendo un contratto valido non poteva firmare per lo Spezia.