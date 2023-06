Cremonese, sirene estere per Dessers

Cyriel Dessers potrebbe presto salutare l'Italia e con essa anche la Cremonese. L'ex Genk avrebbe fatto registrare interesse da parte di club esteri quali i Rangers, disposti ad offrire cinque milioni di euro per l'attaccante (6 gol in campionato). Il bomber e trascinatore dei grigiorossi in Serie A - poi scivolati in B - si starebbe guardando intorno per programmare il proprio futuro. Se oggi è uno dei pilastri della squadra di Ballardini (in bilico anche il tecnico) potrebbe fare le valigie e cambiare aria, dopo un solo anno.