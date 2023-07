Cremonese, trovato l’accordo per la cessione di Dessers

Cyriel Dessers lascerà la Cremonese e l'Italia quest'estate. L'attaccante autore di sei reti in 26 presenze nella scorsa edizione di Serie A approderà al Glasgow Rangers per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, e confermato da alcuni media oltre manica, il club scozzese lo seguiva già da tempo ma era fermo su un prestito, prima secco poi con i vari diritti ed obblighi. Infine la volontà di ingaggiare il classe '94 lo ha fatto optare per un acquisto a titolo definitivo, con successivo accordo per la cessione con i grigiorossi. Dunque si conclude qui l'avventura del belga in Italia, con gli ultimi documenti da sbrigare e le firme e poi sarà ufficialmente un nuovo giocatore dei Light Blues.