Cremonese, tutti con Stroppa dopo due giorni di lavoro

Come un fulmine a ciel sereno la Cremonese ha deciso di esonerare mister Davide Ballardini. Al suo posto è arrivato Giovanni Stroppa che proprio questo mercoledì si è presentato al grande pubblico in conferenza stampa. Il nuovo allenatore ha parlato dell'ambiente, la squadra e degli obiettivi stagionali che intende raggiungere. Oggi per il mister ex Monza seconda giornata dedicata alla preparazione del prossimo impegno di campionato che la Cremonese sosterrà sabato con l’Ascoli. La seduta al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” è iniziata alle ore 14 e Stroppa si è già calato nel nuovo ruolo. I tifosi grigiorossi hanno apprezzato le parole del tecnico ieri in conferenza stampa che riproponiamo.

SQUADRA E SOCIETÀ: "Sono davvero felice di essere qui, società importante che è migliorata molto negli ultimi anni. Cercheremo di essere competitivi al 100% delle nostre possibilità. Per quanto riguarda la squadra, da quanto ho visto ci sono importanti qualità non ancora sfruttate che possono tornaci utili per competere". E collegandosi a questo discorso, Stroppa ha parlato degli obiettivi: "Dico competere perché vincono in pochi: dalla Serie B salgono solo in 3 a fine stagione e ci sono talmente tante squadre competitive che ciò che mi preme adesso è dare tutto me stesso. Faremo di tutto per questa squadra, che comunque mi sembra già pronta e predisposta. Poi il gruppo mi sembra ben costruito, anche se per quello dovremo aspettare il campo che non mente mai".