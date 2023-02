Eroico Parma: batte il Frosinone 4-3 in 9 uomini. Il Pisa rimonta il Perugia

Nei due anticipi della 26a giornata di Serie B è successo di tutto. Dieci gol e quattro espulsioni con un susseguirsi di emozioni. Grande impresa del Parma che batte la capolista Frosinone allo Stirpe al termine di una gara spettacolare e nonostante la doppia inferiorità numerica degli ultimi minuti. Gli ospiti trovano il vantaggio al 6' grazie ad un colpo di testa di Vazquez che sfrutta alla perfezione un preciso cross di Ansaldi. Al 21' è ancora una volta Ansaldi grazie ad un ottimo traversone con il destro, su cui non interviene Zanimacchia ma che rimbalza a pochi metri dalla porta, a beffare Turati siglando il raddoppio. I padroni di casa si riversano a capo fitto nella metà campo avversaria ed accorciano le distanze con Caso , ma al 36' i ragazzi di Pecchia trovano il tris: ottima verticalizzazione di Bernabè per Man, fermato fallosamente da Kalaj; la sfera arriva però tra i piedi di Zanimacchia che batte Turati con freddezza. In avvio di ripresa i giallazzurri accorciano: Mazzitelli imbuca per Insigne che si lascia ipnotizzare da Buffon, la respinta del portiere termina però sui piedi di Mulattieri che realizza a porta sguarnita. Dopo pochi minuti Estevez si fa espellere per un brutto intervento su Caso. Forte della superiorità numerica il Frosinone attacca con vigore ed al 26' trova il pari con un sinistro al volo di Moro . Neanche il tempo di festeggiare per i ragazzi di Grosso che Vazquez pennella un destro meraviglioso regalando il nuovo vantaggio ai suoi. A 2' dal termine il direttore di gara espelle anche Camara per un intervento su Lucioni.

Il Pisa batte 2-1 il Perugia in rimonta e si porta al sesto posto a quota 38. Nel primo tempo determinanti le decisioni arbitrali. Annullati, giustamente, un gol per parte a Morutan e Luperini, poi Santoro al 30' estrae il rosso diretto ad Hermannsson per un fallo su Di Carmine sulla trequarti. Pisa in dieci e sotto di un gol al 38' quando Casasola trasforma un rigore concesso per un tocco di mano di Esteves. Nella ripresa il Pisa la ribalta prima con Morutan, sesto gol in campionato, poi con una prodezza di Marin. Anche il Perugia chiude in 10 per il rosso a Paz. Vittoria meritata per i nerazzurri.