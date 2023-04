Frosinone, Ciofani: “Troppe critiche su Luca Moro”

Il Frosinone sotto la lente di ingrandimento di Daniel Ciofani, ex attaccante giallazzurro, ora in forza alla Cremonese e miglior marcatore di sempre nella storia del club ciociaro con 74 gol realizzati. Ai microfoni del "Corriere dello Sport", Ciofani ha parlato dei ciociari che ormai si avviano a ritornare in Serie A. "In un campionato difficile ed equilibrato come la Serie B può arrivare un periodo in cui rallenti dopo aver fatto cose straordinarie. Questi ragazzi meritano soltanto applausi. In estate la società ha deciso di non puntare su un attaccante da 20 gol ma su ragazzi di prospettiva. Mulattieri, Moro e Borrelli insieme hanno segnato 22 gol, si sono comportati benissimo. Ora è arrivato l’infortunio di Mulattieri, una punta che ha forza e velocità che gli permette di trovare la giocata vincente quando meno te lo aspetti. Moro è molto diverso da lui ma altrettanto forte, sinceramente non capisco quelli che lo criticano. L’ho visto giocare e ho parlato con qualche compagno che mi ha confermato quello che pensavo: è tanto forte. Lui è più un finalizzatore e ha bisogno che tutta la squadra giochi in una determinata maniera, va aiutato anche dai tifosi e magari sarà lui a segnare il gol promozione“.