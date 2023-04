Frosinone, Grosso: “Contento della prestazione, peccato non aver vinto”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, Fabio Grosso si è espresso sul pareggio rimediato oggi dal Frosinone contro il Südtirol. I ciociari cercavano la vittoria per allungare sul Genoa, ma non è andata così. La prestazione c'è stata anche se è venuta a mancare un pò di fortuna: "Serviva fare la prestazione e l’abbiamo fatta, ne sono contento. Ci abbiamo provato in tanti modi, creando diverse occasioni, ma nulla. Certo ammetto che avremmo potuto fare di meglio, dispiace non aver vinto".