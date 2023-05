Frosinone, Grosso: “Faremo del nostro meglio, sarà una bella partita”

Una delle sfide più simbolo di questa Serie B, con entrambe le formazioni che si ritroveranno in massima divisione già il prossimo anno. Il Frosinone ospita il Genoa per il penultimo appuntamento di campionato, il 37esimo. Queste le parole di Fabio Grosso sulla sfida, con tanto di complimenti agli avversari. "Sarà una bellissima partita, ne sono convinto. Anzi, ne approfitto per fare i complimenti ad Alberto (Gilardino, ndr) e a tutto il club. Sono una squadra forte con delle individualità di grande spessore che in un campionato cosi difficile hanno dato atto di aver svolto un ottimo lavoro".

Riallacciando il nastro, in conferenza stampa Fabio Grosso si è espresso sulla sfida d'andata vinta 1-0 dal Genoa: "Stessa tattica dell'andata? Non lo so, lo scopriremo solo in campo. Però sappiamo tante cose di loro, cercheremo con grandissimo rispetto di provare a metterli in difficoltà". Una costante, però, sono i problemi fisici. Il Frosinone dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo ma, forse, non tutto il male vien per nuocere: "Purtroppo abbiamo diversi ragazzi fuori ma, come sempre, c’è l’altro lato della medaglia. C'è sempre la possibilità di utilizzare altri che hanno avuto meno minutaggio in stagione, ma sono comunque importanti. Non ci saranno Bocic, Frabotta, Lulic, Ravanelli, Mulattieri e Oyono. Tornano invece Szyminski, Borrelli, che ha avuto dei problemini in settimana, e Luca Moro anche se non al 100%".