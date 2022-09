Frosinone-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Grosso sfida quella di Corini . Nel 4-2-3-1 dei ciociari in difesa spazio a Sampirisi a destra, con il duo composto da Lucioni e dall'ex rosanero Szyminski al centro e Cotali a sinistra. In avanti pronti Caso, Garritano e Oliveri a sostegno di Moro. Il Palermo vuole confermare l'undici visto venerdì scorso al Barbera contro il Genoa, capace di battere la corazzata ligure. Ci sarà come sempre bomber Brunori in avanti.

Nello specifico la partita sarà trasmessa da Sky su Sky Sport, canale 251. La gara verrà data in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.