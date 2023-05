Frosinone ribalta il Genoa in 10 e ottiene un risultato storico

Allo Stirpe di Frosinone i padroni di casa vincono 3-2 e conquistano il primato definitivo della classifica con un turno di anticipo

Redazione ITASportPress

La sfida per il primo posto di Serie B l'ha vinto il Frosinone che ha superato il Genoa con il punteggio di 3-2. Le due squadre hanno dato vita a una sfida interamente dedicata allo spettacolo per questo match del trentasettesimo turno di Serie B giocato al Benito Stirpe, in terra ciociara. In gol il Grifone con Badelj nel primo tempo poi però la squadra di Gilardino è rimasta in dieci per l'espulsione diretta di Bani. Il Frosinone ha ribaltato il punteggio prima della fine della prima frazione di gara. In gol Mazzitelli al 29' e raddoppio al 45' di Boloca. Nella ripresa poche occasioni per il Genoa che ha sofferto l'inferiorità. Il Frosinone trova il tris al 77' con Borrelli che deve solo appoggiare in rete un affondo sulla fascia di Rohden. Entra anche anche Yalcin ma il match ormai è andato per i rossoblù che sotto di un uomo e di due gol in un clima di festa faticano a creare occasioni. Giusto al 92' arriva il gol di Gudmundsson valido dopo il controllo al var. Il Frosinone vince 3-2 e per la prima volta nella storia ha conquistato il campionato di Serie B arrivando primo.

CRONACA - Successo in rimonta per il Frosinone che batte il Genoa allo Stirpe e conquista così con un turno d'anticipo la certezza di chiudere il torneo al primo posto. Prima frazione di gioco combattuta nonostante il clima di festa. I padroni di casa partono forte, ma sono i rossoblù a trovare il vantaggio al 14' grazie ad una straordinaria prodezza balistica di Badelj che da oltre 25 metri fulmina Turati con una perfetta conclusione al volo di sinistro che si insacca all'incrocio. Il Frosinone prova e reagire e al 26' trova la superiorità numerica a causa di un intervento scomposto di Bani ai danni di Borrelli che porta al rosso per il difensore dopo il richiamo del Var. Sulla punizione susseguente è Mazzitelli a realizzare il pari con un perfetto destro a giro. I canarini spingono forte e Borrelli e Gelli sfiorano il vantaggio che arriva in pieno recupero: Baez serve Cotali sulla corsa, il laterale rimette a centro area per Boloca, abile a battere Martinez con il piatto destro. In avvio di ripresa è l'estremo difensore ospite a negare con un grande intervento la doppietta a Mazzitelli. Il Genoa nonostante l'inferiorità prova comunque ad affacciarsi dalle parti di Turati, senza creare però particolari pericoli. Al 32' Borrelli sigla il tris appoggiando in rete un perfetto assist dalla sinistra di Rohden. In pieno recupero Gudmundsson accorcia le distanze.

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha poi consegnato al Frosinone la Coppa Nexus, trofeo assegnato alla prima in classifica del campionato Serie BKT e, in formati leggermente inferiori, alla seconda e alla vincitrice dei playoff. Con la vittoria contro il Genoa per 3-2, la formazione ciociara ha chiuso definitivamente il discorso primo posto. Il nome "Nexus" ha diverse spiegazioni: perché la vittoria di un campionato è un riconoscimento eterno per la storia di un club, eterno come il latino, lingua da cui deriva questo vocabolo, e perché come suggerisce il termine, "collegamento", rappresenta un'unione fra tutte le città del campionato che con un tratto ideale unisce l'intero Paese.