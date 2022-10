Frosinone-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone-Spal si giocherà questa sera per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 16:15. La gara vedrà i padroni di casa ancora imbattutti tra le mura amiche dello Stirpe ospitare la squadra ferrarese. 12 punti per i ciociari in classifica, 9 per gli spallini.