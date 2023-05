Genoa, 777 costretta a ripianare i debiti con una forte iniezione di capitale

Intanto il nuovo indirizzo gestionale in B chiude in quasi parità. Il patrimonio netto era di 4,7 milioni, ora è di 5,4. Assemblea serena con gli storici piccoli azionisti da Paccagnini a Epifani che hanno sottolineato là soddisfazioni di tutti per il ritorno in A. Tante domande al presidente Zangrillo sullo store, ma anche sulle prospettive dello stadio con Blazquez che ha ribadito l’interesse per il Ferraris con il comune. E poi una domanda sul bilancio: “Quanto ci vorrà per arrivare in club sostenibile? Entro 4 o 5 finestre di mercato” ha risposto Blazquez.