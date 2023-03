Genoa, Gilardino carica l’ambiente: “Noi bravi a riportare i tifosi allo stadio”

La partita aprirà il 31esimo turno di Serie B con il Genoa a caccia dei tre punti

Redazione ITASportPress

Il Genoa è pronto alla sfida con la Reggina per continuare a inseguire il sogno di un immediato ritorno in Serie A. Sarà ancora la cornice di pubblico a prendersi le attenzioni: è stata superata la quota 29.400 spettatori con il record stagionale che è pronto ad essere stracciato. Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che si giocherà domani sera al Ferraris e che aprirà la 31 giornata di Serie B.

"Haps è una perdita importante per la squadra ma ci sono giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Frendrup? Potrebbe essere una soluzione. Arriviamo da dieci giorni che sono stati importanti per recuperare energie e ci apprestiamo a questa sfida con grande entusiasmo che si percepisce anche dai tifosi che saranno allo stadio. Non dobbiamo però perdere la concentrazione. A proposito della nostra gente dico che siamo stati bravi, parlo dei giocatori, a scatenare questa voglia di venire a Marassi. Ci sono sempre stati ma ora c’è davvero qualcosa di speciale".

Sul capitolo infortuni l'ex attaccante è stato molto chiaro: "Puscas? E' recuperato. Dragusin è tornato dalla Romania e lo valuteremo. Per noi inizia un mini campionato di 8 partite. Non guardiamo la classifica della Reggina, ha pure una gara da recuperare: è una squadra ferita ma che ha qualità e con un allenatore che sa vincere. Noi dovremo avere fiducia e umiltà come sempre. Sarà una partita tosta".