Genoa, difesa di ferro: ottavo clean sheet della gestione Gilardino

Dopo due mesi il Grifone torna a non subire gol in trasferta

Redazione ITASportPress

Continua la scalata per la promozione diretta in Serie A del Genoa. L'obiettivo passa anche da partite complicate su campi molto ostici. Ne è un esempio il pareggio esterno di ieri sera contro il Cagliari che vale moltissimo per la classifica. E' altresì importante anche non aver incassato reti.

Sta diventando sempre più una piacevole abitudine della formazione di Gilardino. Anche in questa occasione il Grifone ha concluso la partita con la porta di Martinez inviolata. E' l'ottava volta nelle 12 partite con l'ex attaccante in panchina. Un dato molto importante che va a premiare il lavoro svolto dal tecnico biellese e dall'intera squadra nella fase di non possesso.

Dopo le prime tre gare interne contro Sudtirol e Frosinone e in trasferta ad Ascoli, il Genoa non ha incassato reti solo nelle partite al "Ferraris" con di fronte Venezia, Pisa, Palermo e SPAL. Adesso, a due mesi di distanza dall'ultima volta, il Genoa è tornato a blindare la porta anche in trasferta. Una consuetudine decisamente positiva che conferma le solide ambizioni di una squadra attualmente seconda in classifica e sempre più vogliosa di tornare in Serie A.