Genoa, arrivano i rinforzi: doppio colpo in entrata

Il Genoaviaggia con in mente un solo obiettivo: tornare in Serie A. Ecco perché, dopo il cambio di tecnico e l'arrivo di Gilardino, lo step successo è l'attenzione al mercato. Fatta per il doppio colpo in entrata. In queste ore, infatti, è arrivata l'ufficialità del tesseramento dell’uruguaiano Augustin Matturro, classe 2004, prelevato per tre milioni di dollari dallo Sporting Defensor, disponibile dopo la pausa di fine anno, quindi a gennaio.