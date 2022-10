Genoa, Bani: “Vetta della classifica? Bello ma la Serie B…”

Vetta della classifica momentanea per il Genoa che dopo l'anticipo contro il Cagliari porta via da Marassi un punto che lascia qualche rammarico ma anche una piccola gioia, quella appunto dei 15 punti che valgono il primo posto in attesa di vedere le gare di Reggina e Bari.

Mattia Bani, difensore del Grifone, ha commentato dopo il match disputato dell'ottava giornata, il momento della squadra: "Essere in cima alla classifica è una bella sensazione. Veniamo ripagati per quello che stiamo facendo", ha detto il difensore. "Abbiamo dominato la partita (col Cagliari ndr), soprattutto nel primo tempo. Ringraziamo, come sempre, i tifosi perché sono fantastici; in ogni partita danno un apporto incredibile".