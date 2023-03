Genoa, Blazquez: “Gilardino la medicina alle mie ansie. Ci porterà in A”

Le parole dell'amministatore delegato rossoblù sui progetti per il club.

Il nuovo stadio, il centro sportivo e le vicende di campo. Tanti agli argomenti trattati ai microfoni di Repubblica da parte di Andres Blazquez , amministratore delegato del Genoa . Il dirigente ha fatto il punto sull'attualità del Grifone ma anche sui piani per il futuro.

Tra le varie dichiarazioni, spiccano le parole su mister Alberto Gilardino: "Ha portato calma e serenità, ma ai giocatori dà anche la spinta giusta per andare in campo e vincere", ha detto Blazquez. "Posso dire che è la medicina contro le mie ansie calcistiche. Ci porterà in Serie A e resterà con noi".