Genoa, Dragusin: “Mai fatti tanti gol. Il segreto è…”

"Sto attraversando un bel momento e i gol che ho realizzato sono arrivati anche perché nelle ultime settimane abbiamo lavorato tanto sulle palle inattive", ha detto il difensore. "Mi era capitato di fare qualche gol in Primavera, ma niente di così importante, è la prima volta che faccio così tante reti sui calci piazzati. Il mio primo obiettivo era giocare più partite per fare esperienza, solo così posso crescere".

Sulla stagione: "Ci sta di avere dei momenti positivi e altri meno. Quello che conta in questo campionato, però, è la continuità, siamo al secondo posto e ci giochiamo tutto per la A". Non manca poi un passaggio su mister Gilardino: "Gilardino? Più che dettagli sulla tattica, ci ha detto che i campionati si vincono per merito dei difensori perché se non prendiamo gol la squadra è sempre viva. Questo trasmette fiducia ai compagni. Poi ci dice sempre di giocare con il cuore e di dare tutto per la maglia perché solo così si possono ottenere risultati importanti", le parole di Dragusin.