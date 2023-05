Genoa è in Serie A. Bari pareggia, colpo esterno del Südtirol

La 36a giornata di Serie B consegna al Genoa il ritorno in Serie A con due turni di anticipo. I rossoblù dopo aver battuto in casa l'Ascoli hanno ottenuto l'aritmetica certezza della promozione grazie al pareggio del Bari sul terreno del Modena. Il Genoa dopo un anno di purgatorio fa ritorno nel massimo campionato e questo lo si deve certamente al tecnico Alberto Gilardino che dal giorno del suo arrivo ha rimesso la barca in acque tranquille dopo le turbolenze con Blessin che l'ha lasciata al sesto posto. Una squadra che ha risposto bene e che ha mostrato forza e identità. Oggi davanti al proprio caloroso pubblico il Genoa ha vinto una partita che dopo il rigore fallito del 3-0 si è messa in salita. Infatti dopo i gol di Bani e Badelj e il penalty fallito da Coda è arrivata la rete del marchigiano Marsura. Ma nulla più a Marassi. Genoa in A ed è scattata la grande festa. Il Bari invece con il pareggio di Modena sale a 62 ma accorcia il Sudtirol che passa a Terni con un gol di Curto. Il Frosinone ha vinto a Pisa 3-1 Pari del Venezia a Cosenza. In bassa classifica fa un passo avanti il Cittadella che ha superato in rimonta il Benevento ormai in C.