Genoa, Gilardino: “Complimenti al Frosinone, ma se parliamo degli episodi…”

Delusione per il Genoa, il quale regala la promozione da primo classificato al Frosinone. Dopo un avvio di gara tutto del Grifone, i padroni di casa riescono a prendere in mano la situazione e ribaltare il risultato. Queste le parole di Alberto Gilardino in conferenza stampa: "Devo ringraziare i ragazzi per come hanno interpretato la partita: prima in vantaggio e poi in svantaggio mantenendo comunque equilibrio e compattezza. Però non parlerò degli episodi, altrimenti staremmo fino a notte fonda…".