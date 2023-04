Genoa, Gilardino: “Da Como andiamo via con tanta amarezza”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino amareggiato per il pareggio di Como dopo il provvisorio 2-0 rossoblù, ha commentato la prestazione della squadra: “Non sono deluso perchè i giocatori hanno avuto sempre il giusto atteggiamento. Avevamo in mano la gara e c’è la amarezza per non averla portata a casa e chiusa sul 2-0. Anzi potevamo ampliare il risultato con Coda che ha colpito il palo. Dopo abbiamo concesso troppo ai lariani e siamo stati ripresi. Il campionato di B nasconde sempre insidie ma dobbiamo avere fiducia e grande consapevolezza. Adesso recuperiamo le energie e ci prepariamo alla sfida del prossimo turno contro il Perugia”.