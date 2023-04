Genoa, Gilardino: “Noi maturi e lucidi ma queste gare vanno chiuse prima”

Quarta vittoria consecutiva stasera per il Genoa che ha battuto in casa la Reggina. La vittoria ha lasciato soddisfatto il tecnico rossoblù Alberto Gilardino che in conferenza stampa ha analizzato la prova dei suoi: "Complimenti ai ragazzi per come abbiamo mantenuto lucidità, equilibrio e consapevolezza. Non siamo partiti come volevamo ma poi abbiamo fatto il nostro con Coda che ha g fatto un gran gol e siamo stati bravi a concedere non molto alla Reggina. Merito dei ragazzi e dello splendido pubblico". Il tecnico del Genoa poi esalta il suo bomber Coda deciso stasera: "Lo avevo detto, oltre al gol ha lavorato per la squadra in appoggio. Ha fatto bene cosi come gli altri ragazzi. Il dna di questa squadra è la maturità, la lucidità e l'umiltà. Questo deve deve diventare un dogma". Ma Gilardino vede anche qualcosa di non fatto bene stasera: "Quando le partite non vengono chiuse si possono creare occasioni per gli avversari come negli ultimi minuti del match ma siamo riusciti a contenerli. Martinez ha fatto bene ma bene tutta la linea difensiva. Non era un partita semplice sotto tanti punti di vista. E' una partita importante perchè arriva dopo una sosta e dopo la sosta ci sono sempre partite imprevedibili. Ora ci sono ancora sette partite ed era fondamentale fare risultato come volevamo".