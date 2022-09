Genoa, Jagiello: “Gol importante. Classifica non conta ma potevamo fare meglio”

Vince a Marassi davanti al proprio pubblico il Genoa che contro il Modena deve ringraziare una rete di Filip Jagiello per il successo maturato.

Un gol vittoria che lo stesso calciatore rossoblù ha festeggiato ai microfoni di Sky dopo la sfida: "Sono contento per il mio gol pesante perché abbiamo vinto una partita dura. Da noi tutti si aspettano una vittoria. C’è stata la consapevolezza dell’importanza dei tre punti", ha detto Jagiello .

Sulla sfida e la classifica: "Nel primo tempo il Genoa ha avuto un buon possesso palla senza forzare le giocate, nella ripresa potevamo fare meglio e soffrire meno". "Classifica? Adesso non conta, l’importante è fare punti e vincere: in ogni caso, dopo sei partite il bilancio dice che potevamo fare sicuramente meglio", ha concluso il calciatore facendo riferimento agli 11 punti fin qui ottenuti in classifica dopo sei giornate.