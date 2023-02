Genoa, la Serie B esalta Bani: “Leader sotto la Lanterna”

La Lega Serie B ha omaggiato il difensore come uno dei migliori del torneo.

Redazione ITASportPress

"Mattia Bani: riscoprirsi leader sotto la Lanterna". Questo il titolo scelto dal sito ufficiale della Lega Serie B per un interessante approfondimento sul difensore del Genoa fin qui protagonista di una buonissima stagione.

La lega cadetta, sui social e sul proprio sito, ha dedicato alcune parole al miele per il centrale del Grifone, tra i protagonisti in positivo dell'annata in corso definendolo "difensore dal sicuro affidamento e con una grande esperienza tra Serie A e Serie BKT".

Genoa, le parole su Bani da parte della Lega Serie B Dopo aver ripercorso alcune tappe della carriera di Bani, sul sito della Lega Serie B si legge a proposito della recente attualità: "La sessione estiva di mercato della stagione 2020 – 2021 il ritorno al Genoa, anche se c’è da annoverare una breve parentesi di sei mesi in prestito al Parma proprio via Grifone.

Mattia Bani, anche in Serie BKT, ha voluto continuare a difendere questi colori: probabilmente la voglia di rivalsa ha avuto la meglio rispetto alle offerte provenienti dalla massima serie. Il legame con questa piazza è forte per il calciatore, quindi la scorsa estate la sua avventura a Genoa è proseguita quasi naturalmente.

Nonostante le tante presenze col Grifone e una stagione condotta su alti livelli come leader difensivo, Bani ha trovato la prima marcatura ufficiale con questa maglia soltanto nella scorsa giornata di campionato contro il Modena, nel match valido per la 25° giornata, terminato 2-2. Un digiuno, durato 50 presenze, piuttosto curioso, visto che il centrale difensivo ha dimostrato spesso di essere pericoloso nel gioco aereo".

Statistiche — Non mancano, ovviamente, alcuni dati statistici: "Non è insolito osservare Bani in area avversaria non solo in occasione delle palle inattive. Nella manovra richiesta da Gilardino poi, risulta uno dei più presenti. Durante la sfida contro il Modena è stato il difensore ad aver toccato più palloni (59) secondo solo a Sabelli (74) che per ovvie richieste tattiche si trova più vicino al centro dell’azione durante la manovra offensiva genoana.

Anche la posizione media di Bani in campo rispecchia la sua indole offensiva col Genoa. Il numero 13 ha occupato una posizione vicina alla metà campo, quasi attaccato a Sturaro, che di ruolo fa il centrocampista. È infatti Dragusin (l’altro autore del gol al Modena) il giocatore di movimento più arretrato della retroguardia del Genoa.

Non solo tanta leadership ed esperienza, Bani è un elemento molto apprezzato anche dagli allenatori che l’hanno allenato, grazie alla sua grande duttilità ed intelligenza tattica. Il classe ’93 può essere schierato in una difesa a tre o a quattro e, essendo dotato di una buona velocità e di una discreta tecnica, è stato anche a volte schierato come terzino destro.

Dopo aver trovato il primo gol ufficiale col Genoa, Mattia Bani è pronto ad aiutare mister Gilardino nella scalata per il ritorno in Serie A del Grifone, difendendo al meglio i colori della sua carriera".