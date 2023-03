Genoa, l’annuncio sul ritiro estivo: pre-season in Val di Fassa

Nel comunicato si legge anche: "Il Club di calcio più antico in Italia e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa hanno sottoscritto una partnership per le prossime tre stagioni sportive. Calciatori, tecnici, staff e dirigenti saranno ospiti della valle per due settimane, nel mese di luglio 2023, disponendo di servizi, strutture ricettive, facilities logistiche nelle località della valle, meta di turismo nelle diverse stagioni dell’anno per la molteplicità di offerte esperienziali e le suggestioni di un territorio, le Dolomiti, unico per panorama naturalistico".