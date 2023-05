Genoa, tre domande a…Padovano

Cosa prospetta nella prossima stagione dal club ligure, ora in Serie A? Salvezza tranquilla o qualcosa in più?

“Conoscendo la proprietà e la piazza non si vuole di certo vivacchiare in eterno. Se non fosse arrivato Gilardino, non avrebbero ottenuto la promozione. Il cambio di allenatore è stata la mossa decisiva. Direi che il prossimo anno si può ambire a una salvezza tranquilla, per poi alzare l’asticella gradualmente”.