Genoa va, Bari si ferma. Cade il Südtirol ad Ascoli. Ko il Palermo, pari Spal

Come al solito è una B sorprendente e la 33a giornata non sfugge alla regola. Il Bari terzo è stato fermato in casa dal Como mentre il Genoa ha battuto 2-0 il Perugia al Ferraris. Il Sudtirol perde per la seconda colta di fila piegato nel finale dall'Ascoli su rigore. Il Venezia ha piegato il Palermo. Reggina pareggia a Benevento sempre più ultimo. In zona salvezza pareggio tra Spal e Brescia e tra il Cosenza e il Cittadella.