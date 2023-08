Grosso sulla nuova Serie B: “Due favorite, curioso di vedere Aquilani e…”

"Vi dico quali sono le mie due favorite. Non vedo l'ora di vedere i nuovi allenatori in B": le parole di Fabio Grosso sulla stagione di Serie B

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Grosso ha detto la sua sul nuovo campionato di Serie B che parte stasera con Bari-Palermo. L'ex allenatore del Frosinone ha parlato dei colleghi da poco approdati in cadetteria, come Pirlo e Aquilani, poi ha espresso la preferenza riguardo le possibili favorite alla vittoria finale. "Mi aspettavo novità e invece tante conferme. Sono curioso di scoprire Aquilani e vedere che lavoro farà. Lo stesso anche per Pirlo, ho mandato l'in bocca al lupo ad entrambi". "Per quanto riguarda le favorite dico che sono due, Palermo e Parma. Ma anche le retrocesse Cremonese e Spezia, anche se hanno da smaltire una delusione e a volte non è facile. La Samp è un progetto nuovo, per la promozione servono basi solide".