Il Genoa fermato dal Südtirol. Bari spreca e pareggia col Cittadella. Brescia ok

La Serie B è entrata in una fase in cui potrebbero emergere i primi verdetti, nel caso specifico, quelli riguardante la zona alta di classifica, e quindi il discorso promozione ma anche quelli per la salvezza. Oggi dopo il match di apertura tra Como e Palermo finito 1-1, alle 15 si sono giocate le altre gare. A Bolzano pareggio a reti bianche nel big match tra il Sudtirol e il Genoa. Partita ricca di occasioni ma non concretizzate dalle due squadre che non si sono risparmiate anche se è prevalso per lunghi tratti molto tatticismo. Espulsi nel finale gli allenatori Bisoli e Gilardino. Il Bari è stato fermato in casa dal Cittadella che ha segnato l'1-1 nel finale. Se stasera il Frosinone vince è promosso in Serie A aritmeticamente. Il Parma non ha portato da Benevento l'intera posta in palio dopo aver condotto per 2-0. La squadra di casa infatti ha pareggiato e il 2-2 è stato pregevole con un gran tiro di Acampora dalla distanza. In zona playoff cade il Pisa ad Ascoli mentre in zona retrocessione vittoria fondamentale del Brescia sul Cosenza.