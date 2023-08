Il Palermo chiude la pratica Trento nel primo tempo. Al Briamasco è 3-0

Allo stadio Briamasco di Trento sotto un cielo plumbeo, si è disputato il match amichevole tra i gialloblù di casa e il Palermo. Incontro che si è concluso con il risultato di 3-0 per i rosanero. A segno nel primo tempo Ceccaroni, Vasic e Brunori. E' la prima sconfitta in amichevole della squadra di mister Tedino in questa fase precampionato ma l'ostacolo Palermo si è rivelato molto arduo da superare. Nonostante molti assenti, la squadra siciliana ha avuto il merito di alzare subito il ritmo e con la qualità superiore far crollare la resistenza della difesa di casa. Nella ripresa tanti cambi e gara che si è abbassata di intensità. Trento che non è riuscito a segnare stavolta ma anche per merito dei ragazzi di Corini. Prossimo appuntamento per il Trento a Milanello contro l'undici di mister Stefano Pioli. I rosanero riprenderanno la preparazione lunedì 7 agosto a Veronello, in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari.