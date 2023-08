Intervista a Atzori: “Sampdoria, Pirlo può affermarsi. Per la A fai attenzione a tre squadre”

La sua ex squadra ha puntato su Pirlo. Qual è il suo giudizio?

“E chi può dirlo? Io di Andrea ricordo le cose spettacolari che faceva da calciatore, da allenatore deve ancora affermarsi. Questa potrebbe essere la stagione chiave in questo senso. Può far dimenticare definitivamente a tutti l’immagine che ha di calciatore e sostituirla con quella di allenatore. Lo hanno fatto tanti grandi in passato: da Capello, a Ancelotti, fino a Guardiola…”.