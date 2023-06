Intervista a De Rosa: “Bari ha cattiveria giusta per andare in A. Genoa con Gila puoi…”

Un giudizio sul lavoro di Mignani?

“Secondo me in Italia parliamo un po’ troppo degli allenatori e troppo poco di progetti. È un ottimo allenatore, ma non possiamo sempre passare dalle stelle alle stalle in base ai risultati. È un salto culturale che dobbiamo fare”.

Il De Rosa del Bari attuale?

“Spero tutti e undici. Auguro a ciascun giocatore di ricevere da Bari quello che ho ricevuto io”.

Che tipo di Bari si immagina in Serie A?

“Calma, prima ci sono due partite contro una grandissima squadra. Per quanto riguarda il resto, io vedo una squadra che gioca a pallone, che tiene sempre in mano il pallino del gioco. Mi piace come lottano su ogni singola palla e la voglia che hanno nel recuperarla. Hanno tutti la cattiveria giusta”.

Se il Bari dovesse passare e giocare contro il Napoli in Serie A per chi farebbe il tifo?

“Ride (ndr) sarebbe difficilissimo; non sono un robot. Diciamo che, se il Bari passasse, sarebbe l’anno perfetto: Napoli scudettato, Genoa e Bar in Serie A… cosa posso chiedere di più?”.

A proposito del Napoli scudettato: i partenopei hanno chance di riconfermarsi anche senza Spalletti?

“Io credo, a differenza di tanti altri, che questo scudetto non sia opera di nessun singolo, ma della lungimiranza del presidente De Laurentiis. Ha preso il Napoli dalle macerie, lo ha portato in Europa e gli ha fatto vincere lo scudetto. A avercene, nel calcio italiano, visionari come lui…”.

Ha giocato tante volta contro Gilardino. Cosa auspica dal suo Genoa in Serie A?

“Io ho giocato qualche anno al Genoa: a perfettamente quali sono le ambizioni di quel club. Gilardino è un campione in una piazza che guarda in alto: perché non sognare?”.

Puntando a quale obiettivo?

“Cercare di scendere in campo, dando sempre tutto. Il Genoa, con Gasperini, è praticamente arrivato in Europa. Lecito pensare e guardare in alto, quando indossi quella maglia”.